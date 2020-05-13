الدولار الأسترالي يتذبذب عند الدعم – تحليل - 13-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة ولا يزال فوقه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.6685 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 0.6407 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض وزيارة مناطق 0.6236 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6410 والمقاومة 0.6550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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