شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بكسر مستوى 29.80 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 27.90 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 26.00.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 29.80 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف التوجه نحو مناطق 32.20 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 31.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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