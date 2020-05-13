شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليتجاوز حاجز 26.00 دولار، لكنه يرتد هبوطاً بعد ملامسة مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 24.15 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 22.00 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.70 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 13-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.