شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من التداولات الجانبية وضيقة النطاق، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 15.08، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد