شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التماسك – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ويحاول التماسك بشكل إيجابي بالرغم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1747.43 ثم 1785.00 بشكل رئيسي.

المثلث الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه يملك مقاومة قوية عند 1720.00 الآن، ويحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو الأهداف المنتظرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1678.45 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1735.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد