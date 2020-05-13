شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً واضحاً لمقاومة الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة واستقر فوقها، مما يقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط الذي يسيطر على التداولات الأخيرة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.4264.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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