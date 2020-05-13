شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد اختبار مستوى 107.68، وكما أشرنا يوم أمس، يمثّل هذا المستوى مقاومة النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات اللحظية، والذي يتواجد مستوى دعمه عند 106.44، ليكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم.

وبشكل عام، سيبقى النطاق الجانبي مسيطراً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع التذكير بأن كسر الدعم سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يستهدف مستوى 105.20 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 109.22.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي