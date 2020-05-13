شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الدعم – تحليل - 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بكسر مستوى 1.2304 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.2093 كمحطة رئيسية تالية.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر يرسم نموذج قمة مزدوجة يملك أهداف سلبية تتخطى المستوى المذكور أعلاه لتصل إلى 1.1832، ليبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.2304 ثم 1.2395 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مستوى 1.2515 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط