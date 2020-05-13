الاقتصاد

اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 13-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.0840، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، خصوصاً وأن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالصورة.

 

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، والهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 1.0966، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.0840 والثبات دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط للتوجه نحو 1.0700 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0960

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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