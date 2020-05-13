شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% خلال اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي المنعقد في 13 من أيار/مايو، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

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