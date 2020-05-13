شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 5116 نقطة امس الثلاثاء، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما انزلق المؤشر اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,068 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,154 نقطة