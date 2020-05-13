شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة مخزونات الخام بأكثر من 7 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي زيادة مخزون النفط في البلاد بحوالي 7.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 4.8 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 1.9 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 4.7 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.