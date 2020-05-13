شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعمق خسائره إلى أكثر من 450 نقطة ويغلق التعاملات على انخفاض حاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء وعمقت خسائرها في الساعة الأخيرة من الجلسة مع تركيز الأسواق على المخاوف المحيطة بإجراءات لإعادة فتح الاقتصاد الأكبر في العالم.



ويخشى الكثيرون من تأثر الاقتصادات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي من أضرار فيروس كورونا على المدى الطويل وعدم التعافي من هذه التداعيات بشكل سريع.



وكشفت بيانات حكومية في الولايات المتحدة عن أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.8% خلال أبريل/نيسان، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.7%.



وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 6.8% وأغلق عند 25.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.1 دولار وأقل سعر عند 24.2 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.2% مغلقاً عند 29.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.7 دولار وأقل سعر عند 29.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 1.9% (ما يعادل 457 نقطة) إلى 23764 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24382 نقطة وأقل مستوى عند 23761 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 189 نقطة) إلى 9002 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9250 نقطة وأقل مستوى عند 9000 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 2870 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2945 نقطة وأقل مستوى عند 2869 نقطة.