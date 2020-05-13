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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتقدم بطلب لشراء مليون طن من الصويا الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا على الرغم من أنباء عن تقدم الحكومة الصينية بعرض لشراء ما يقرب من مليون طن من الصويا الأمريكية في الوقت الذي تتباطأ فيه المبيعات من البرازيل وعدد من الدول الآسيوية.
وذكرت مصادر لوكالة بلومبرج بأن الصين تريد بهذه الخطوة الوفاء بالتزاماتها إزاء شروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين الولاياتالمتحدة والصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.
وذكرت وسائل محلية صينية لـ"بلومبرج" بأن بكين تقدمت بعروض لشراء عشرين شحنة من الصويا يقدر حجمها بأكثر من مليون طن من الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت الصين قد تعهدت بموجب هذا الاتفاق التجاري المرحلي بشراء سلع ومنتجات زراعية بقيمة 36.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، لكن ازمة فيروس كورونا تسببت على الأرجح في تأجيل الالتزام بالاتفاق.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 8.52 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.51 دولار بينما سجل أقل سعر عند 8.47 دولار.
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