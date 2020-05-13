شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد تداولات متضاربة – تحليل صباحي – 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 80.46 نقطة، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,444.71 استعداداً لكسره، وذلك طيلة ثبات المقاومة 6,999.34. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 6,600.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 143 عدد أسهم الشركات الخاسرة 38 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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