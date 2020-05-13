شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض مع إلغاء المزيد من طلبات شراء "737 ماكس" المنكوبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد إعلان الشركة أنها تلقت قرارات إلغاء لطبيات الشراء على طائرات "737 ماكس" المنكوبة.



وذكرت "بوينج" بأن العديد من عملائها ألغوا نحو 108 طلبات شراء لطائرات "737 ماكس" في أبريل/نيسان، وهو ما يعني إلغاء المزيد من شركات الطيران خططهم لاقتناء هذا النوع بالذات.



وتوقفت "737 ماكس" عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019 عندما سقطت طائرة إثيوبية من هذا الطراز بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من ذات النوع.

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وكشفت "بوينج" في الآونة الأخيرة عن أنها تنوي استئناف إنتاج هذا النوع من الطائرات على الرغم من عدم الحصول بعد على الضوء الأخضر من السلطات الأمريكية لإعادة تشغيلها وتحليقها.



ليس هذا فقط، بل إن "بوينج" أكدت في مارس/آذار على إلغاء 150 طلبية شراء على طائرات "737 ماكس".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 2.8% إلى 125.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 133.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 125.2 دولار.