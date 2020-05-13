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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "اوبر" يرتفع بعد أنباء عن عرض صفقة استحواذ جديدة في السوق الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من إعلان وكالات أنباء عن عر الشركة الأمريكية شراء شركة أخرى ناشئة في السوق المحلي.
وذكرت وكالة بلومبرح بأن مصادر مطلعة أبلغتها تقديم "أوبر تكنولوجيز" لعرض استحواذ على شركة "جراب هب" الناشئة المتخصصة في مجال توصيل الطعام.
وأفادت الوكالة بأن الشركتان لا تزالا في مرحلة المناقشات والمحادثات لكن تشير التوقعات بأنهما ستعلنان التوصل إلى اتفاق هذا الشهر.
هذا، وتقدر القيمة السوقية لشركة "جراب هب" الأمريكية بحوالي 4.5 مليار دولار في حين تقدر قيمة "أوبر" السوقية بحوالي 55 مليار دولار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 2.4% وأغلق عند 32.4 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 34.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 30.4 دولار.
أما سهم "جراب هب"، فقد قفز بنسبة 29.1% على 60.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 46.6 دولار.
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