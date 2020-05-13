الاقتصاد

الفضة تغلق على ارتفاع مستفيدة من انخفاض الدولار والإقبال على المعادن النفيسة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستفيدة من انخفاض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية والإقبال من جانب المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.


وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.7%.

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وأفادت مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض أمر جميع الموظفين بضرورة ارتداء الكمامات قبل دخول الجناح الغربي للمبنى، وذلك بعد إصابة اثنين من مساعدي الرئيس "دونالد ترامب" ونائبه بفيروس .


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 15.709 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.67 دولار وأقل سعر عند 15.615 دولار.

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