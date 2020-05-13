شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أنباء عن موجة ثانية لكورونا تتراجع بمؤشرات الأسهم الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 2:08 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق -الرياض سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً بأنباء عن موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 457.21 نقطة، أو 1.89 %، إلى 23764.78 نقطة، فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 %، ليغلق عند 2870.12 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 179.24 نقطة، أو 1.95 %، إلى 9013.11 نقطة.

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