«إس أند بي» ترجح خفضاً جماعياً لتصنيفات الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة إس أند بي جلوبال: إن الحكومات حول العالم من المرجح أن تواجه المزيد من التخفيضات في التصنيفات الائتمانية مع استمرار تداعيات التكلفة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ مارس / آذار، أجرت ستاندرد أند بورز مراجعة شملت 90 دولة، وخفضت إما التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية في نصف الحالات تقريباً.

ولديها الآن 25 دولة في فئة نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحذير فعلي من خفض للتصنيف، مقارنة مع ست دول فقط في فئة نظرة مستقبلية إيجابية و104 دول في فئة نظرة مستقبلية مستقرة. وكتب محللان بارزان بالوكالة في تقرير جديد: «نعتقد أن من المرجح أن يحدث المزيد من التعديل السلبي للتصنيفات». وقدرا أن متوسط العجز في ميزانيات الحكومات هذا العام سيبلغ نحو 6.3%.