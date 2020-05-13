الرهن العقاري الإلكتروني يخفض نسبة المراجعين في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال قطاع التسجيل والخدمات العقارية التابع لها، من إظهار فاعلية بنيتها التحتية المتقدمة خلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن وفرت لها الكثير من الحلول للحفاظ على تواصلها مع عملائها وتقديم الخدمات لهم، ومنها على سبيل المثال خدمة تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني.

وتتم عملية تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني، إما عن طريق البنوك أو مكاتب أمناء التسجيل العقاري التي تقدم كافة خدمات التصرفات العقارية. وتساعد خدمة الرهن العقاري على دعم التزام أراضي دبي بالتدابير الاحترازية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، والإسهام في الحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى مستوى «صفر إصابة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال حميد عمران الشامسي، مدير إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالمياً، بادرت أراضي دبي بالاستجابة لتوجيهات الحكومة، وأظهرنا جاهزية كاملة لتفعيل الكثير من تطبيقاتنا للعمل عن بعد. وظهرت فوائد الحلول التي طورناها خلال السنوات الماضية في هذه الظروف الحرجة، وبفضلها واصلت أراضي دبي تقديم خدماتها عن بعد بكفاءة عالية، ومنها تسجيل الرهن العقاري الإلكتروني الذي يمثل نظاماً متكاملاً سهل الاستخدام. وعن طريق اتباع عدد من الخطوات المتسلسلة المصاغة بعناية، يستطيع المتعامل الحصول على النتيجة المطلوبة بدقة متناهية وفي أقصر وقت ممكن. ومن المؤكد أننا سنواصل جني ثمار هذه الحلول والتطبيقات بعد انتهاء الأزمة الحالية، لتخفيض أعداد المراجعين الذين اكتسبوا خبرات واقعية في التعامل مع التقنيات المبتكرة».

ويتمثل الهدف الرئيسي من تطبيق خدمة الرهن العقاري في خفض نسبة المراجعين، وتقليص الإجراءات المتبعة إلى خطوة واحدة عبر نافذة واحدة في ظل الظروف الراهنة. وعلاوة على ذلك، فإن تقديم الخدمة بالنسق الإلكتروني يعزز راحة المتعاملين في الحصول على أفضل الخدمات الممكنة.وبما أن خطوات تسجيل الرهن العقاري تبدأ وتنتهي في البنك، لا تكون هناك أي حاجة للمتعامل أو المستثمر للرجوع إلى أراضي دبي، لاسيما أنه تم اختصار خطوة أمين التسجيل، ليتولى البنك القيام بإجراء الرهن بالكامل.

ويسمح للمالك أو من ينوب عنه قانوناً بالقيام بإجراء الرهن، على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة، ويحمل الأهلية الكاملة للتصرف فيهما.