شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للتأمين: "كورونا" سيحدث نقلة فى الملاءة المالية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الأسعد زروق، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، ان ازمة جائحة كورونا ستحدث نقلة في الملاءة المالية والإقتصادية والمجتمعية على مستوى المنطقة ، وأضاف زروق في رسالة لأعضاء الإتحاد ، أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على القطاع يعد فرصة ، لتقييم مدى صلابة الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة ، وأسواق المنطقة الإقليمية كغيرها من الأسواق العالمية تمر بأزمة صحية ناتجة عن تفشي هذا الفيروس المستجد، كما اننا على يقين أن شركات التأمين والإعادة وهيئات الرقابة بالمنطقة ستتأخذ الإجراءات الملائمة لتقليص تأثير تداعيات هذه الجائحة.

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ولفت زروق إلى أن الأمانة العامة للإتحاد العربي للتأمين إتخذت الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة هذه التداعيات، كما أكدت على أهمية التطور الرقمى والتكنولوجي في دعم القطاع لمواجهتها، وجاري إعداد قاعدة بيانات لتبادلها بين الأعضاء ، وان الإتحاد سبق وأكد على أهمية التحول التكنولوجي من خلال مؤتمره العام الـ32 والذي عقد في تونس خلال يونيو 2018 حول التحول الرقمي وصناعة التأمين العربية وتوصياته بضرورة القيام بنقلة رقمية لقطاعات التأمين لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات والتحكم في الأخطار.

واشار زروق الى أهمية مشاركة أعضاء الإتحاد في الاستبيان الذي أعتدته الأمانة العامة حول تداعيات فيروس كورونا على الأسواق التأمينية العربية لما له من فائدة في تبادل الخبرات بين هذه الأسواق.