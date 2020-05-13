شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور أعداد اللاجئين فى مصر.. السوريون يتصدرون الترتيب بـ126 ألف لاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت بيانات حكومية تطور أعداد اللاجئين في مصر خلال الفترة من العام 2012 و 2013 إلى عام 2017، حيث تشير البيانات الواردة في نشرة الهجرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير إلى تضاعف عدد اللاجئين بين عامي 2012 و2013 من حوالي 110 ألف لاجئ إلى 230 ألف لاجئ، ولكن هذا اتجه هذا العدد إلى التراجع ليصل إلى حوالي 213 ألف لاجئ عام 2015، ثم ارتفع تدريجيا ليصل إلى حوالي 233 ألف لاجئ عام 2017، كما توضح البيانات توزيع أعداد اللاجئين بين الجنسيات العربية والإفريقية المختلفة خلال الفترة المذكورة في التقرير، وتضمنت القائمة اللاجئين السوريين والفلسطينيين ولاجئ السودان والصومال والتي شهدت تباين كبير خلال فترة التقرير.

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وبلغ عدد اللاجئين العرب السوريين نحو 12 ألفا و836 لاجئ بنسبة 11.7% من إجمالي اللاجئين عام 2012، وارتفع إلى نحو 126 ألفا و688 عام 2017 بنسبة 54.5% من إجمالي اللاجئين، يلي ذلك اللاجئين الفلسطينيين حيث بلغ عددهم نحو 70 ألفا و28 لاجئا عام 2012، بنسبة 63.8% مقابل 70 ألفا و18 لاجئا عام 2017 وتناقصت النسبة إلى النصف لتصل إلى 30% من إجمالي عدد اللاجئين.

ويأتي في الترتيب الثالث اللاجئين من السودان بنسبة 11% عام 2012، وتناقص إلى 7.4% عام 2017، يلي ذلك في الترتيب اللاجئين من الصومال بنسبة 5.7% عام 2012، وتناقصت إلى 1.4% عام 2017، ثم اللاجئين من العراق وجاءت بنسبة 5.2% عام 2012 وتناقصت أيضا إلى 1.8% عام 2017.