الاقتصاد

استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل المتابعة اللصيقة لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد البريطاني وما يترتب على هذه الخطوة من آثار.


كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطته لإعادة فتح الاقتصاد على نحو تدريجي بالبدء ببعض المتاجر والمتنزهات.


وأكد "جونسون" ان حكومته ستواصل مراقبة الأمور عن كثب ومعرفة إحصائيات فيروس "" من إصابات ووفيات والتاكد من تداعيات إعادة فتح الاقتصاد وإرشادات الوقاية.

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وكانت توقعات صادرة عن بنك إنجلترا قد أشارت إلى أن الاقتصاد البريطاني يقترب من الوقوع في فخ ركود هو الأسوأ منذ ثلاثة قرون.


وأضاف بنك إنجلترا بأن الاقتصاد البريطاني ربما ينكمش بنسبة 14% هذا العام ليكون أسوأ ركود منذ عام 1706.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 1.2264، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2269 وأقل سعر عند 1.2255.

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