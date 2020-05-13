الاقتصاد

الذهب يغلق مرتفعاً مع العزوف عن الدولار والأسهم الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن الدولار الأمريكي وبعض أسواق الأسهم حول العالم في حين أقبلوا على المعادن النفيسة كملاذ آمن.


وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.7%.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.


هذا، ولا تزال الأسواق في ترقب لكافة الإجراءات الرامية إلى إعادة فتح الاقتصادات في الولايات المتحدة ودول أوروبية، وهذا ما أثار عدم اليقين لدى المستثمرين، ومن ثم أقبلوا على الملاذات الآمنة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 1706.80 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1716.7 دولار وأقل سعر عند 1693.5 دولار.

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