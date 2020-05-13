14 بنكاً أكدت عدم انكشافها على «فينيكس جلوبال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد 14 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي عدم انكشافهم على شركة «فينيكس كوموديتيز»، فيما أعلن كل من «الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» عن انكشافها بمبلغ 130 مليون درهم على «فينيكس جلوبال دي إم سي سي».

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في إفصاح على سوق دبي إنه ليس لديه انكشاف مباشر على «فينيكس كوموديتيز»، ولدى البنك انكشاف بمبلغ 23.66 مليون دولار (86.9 مليون درهم) على «فينيكس جلوبال دي إم سي سي» وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل شركة فينيكس كوموديتيز.

وقال بنك المشرق إنه ليس لديه انكشاف على أي ديون لشركة «فينيكس كوموديتيز» أو أي من الشركات التابعة لها عدا شركة «فينيكس جلوبال دي ام سي سي»، والتي لديها انكشاف بنحو 43.06 مليون درهم بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.

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وأكدت 8 بنوك مدرجة عدم انكشافها في إفصاحات للأسواق وهي: «بنك دبي الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني» و«بنك الاستثمار» و«الاثمار القابضة» و«المصرف الخليجي التجاري» و«الإمارات للاستثمار» و«الإمارات الإسلامي» و«مصرف عجمان».

ويرتفع عدد البنوك التي أعلنت عدم انكشافها إلى 14 بنكاً ومنها البنوك التي أعلنت أول أمس الاثنين، وهي مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك أم القيوين الوطني والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي.

وأفادت وثيقة أعدها مصفون بأن «فينيكس»، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في مركز دبي للسلع المتعددة وسنغافورة، تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر محتملة بأكثر من 400 مليون دولار تكبدها قسم تداول المشتقات المالية وهو شركة قائمة تحت اسم PGD أو (Phoenix Global DMCC).

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاماً إلى شركة تدر 3 مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية. وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن «فينيكس» تلقي باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن «كورونا».

كما أعلنت كلا من «دار التمويل» و»أملاك» وعدم انكشافهم على الشركة.