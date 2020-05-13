المراكز التجارية في دبي تستعد لساعات عمل كاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



كشفت مصادر أن «دائرة التنمية الاقتصادية»في دبي قدمت مقترحاً للجهات الحكومية المعنية بشأن تمديد ساعات عمل الأسواق والمراكز التجارية لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً وحتى ال12 ليلاً خلال أيام العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، مع ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وأشارت «اقتصادية دبي» في مقترحها إلى المزيد من المرونة في عمل المحلات في الأسواق والمراكز التجارية كالسماح بتوفير العروض الترويجية والتنزيلات واستخدام غرف قياس الملابس على أن لا تزيد على 10 دقائق للمرة الواحدة وتجربة 5 سلع كحد أقصى في المتجر، وتبديل أو إرجاع الملابس ضمن شروط واضحة ومحددة مع التعقيم المستمر لكل المرافق في المتاجر والمحلات.

وأكدت الدائرة ضرورة الحفاظ على البروتوكولات المعلنة مسبقاً والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى، من حيث التقيد بساعات التعقيم الوطني، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر والحفاظ على نسبة 30% من سعة المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

كما أشارت إلى الفئات التي لا يسمح لها بدخول المراكز التجارية وهي الأطفال دون 12 سنة والذين يعانون حالات صحية معينة، وكبار السن فوق 60 عاماً، وكل من يعاني مخاطر صحية عالية أو معينة.