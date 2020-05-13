شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي قرار إغلاق المراكز التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا. وتوضح الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة، واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

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