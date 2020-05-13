«ديار للتطوير» تطلق الهوية الجديدة لإدارة جمعيات الملاك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ديار للتطوير»، عن إطلاق «ديار لإدارة المجمعات»، الهوية الجديدة لشركة «ديار لإدارة جمعيات الملاك» سابقاً.

وبعد سنوات من عمل ديار لإدارة جمعيات الملاك الممتدة على مدار 11 عاماً في تقديم الخدمات لملاّك المنازل في مختلف أنحاء دبي، قامت «ديار للتطوير» بإطلاق هوية جديدة للشركة التابعة لها بحسب متطلبات القانون رقم (6) لعام 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات من خلال تحويل جمعيات الملاك ونقل مسؤولية العقارات ذات الملكية المشتركة إلى شركات الإدارة مثل «ديار لإدارة المجمعات» تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري.

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