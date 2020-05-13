45 % ارتفاع حجم «توصيل الميل الأخير» لبريد الإمارات محلياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بريد الإمارات عن تسجيل نمو في أحجام توصيل عمليات الميل الأخير من بداية عام 2020 بمقدار 45٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. حيث قام بريد الإمارات بتوصيل ما يقارب من مليوني شحنة للمتعاملين والقطاعات الحكومية والمصرفية وكذلك التجارة الإلكترونية محلياً من جميع أنحاء العالم، وذلك منذ 1 يناير 2020.

وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية القطاعات المساهمة في هذه القفزة في عمليات توصيل الميل الأخير، بمعدل واحدة من كل ثلاث شحنات حتى الآن. وتماشياً مع النمو العالمي للتجارة الإلكترونية على مدى السنوات القليلة الماضية، عزز بريد الإمارات قدراته لعمليات توصيل الميل الأخير لدعم هذا القطاع بشكل أفضل، حيث نفّذ سلسلة من حلول الخدمات المبتكرة لدعم الشركات الرئيسية في هذا القطاع، مثل «أمازون» و«لاند مارك» و«Mumzworld».

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وقال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «لقد قمنا العام الماضي بتحديد عمليات توصيل الميل الأخير لاعتباره أحد أهم مجالات النمو الرئيسية لبريد الإمارات، وبالتالي حرصنا على تعزيز وتطوير أعمال شبكتنا لضمان سهولة الوصول إلى المتعاملين وتوفير الموارد اللازمة لتلبية متطلبات سوق الأعمال كالتجارة الإلكترونية وكذلك الهيئات الحكومية والتجارية. هذا هو مستقبل البريد ومن المهم جداً أن تكون عملياتنا وأنظمتنا قادرة على تلبية الطلب المحلي والدولي، مع تقديم أفضل الخدمات من ناحية الجودة والكفاءة والأسعار لتحقيق سعادة المتعاملين».

وفي إطار جهوده لدعم متطلبات الزيادة المتسارعة في الأحجام، بدأ بريد الإمارات على مدى الشهور الاثني عشر الماضية، بتنفيذ عمليات تكامل مبسطة والدفع النقدي عند الاستلام، بالإضافة إلى إنشاء شبكة محلية ونموذجية ذات قدرات مستدامة حيث إن مع وجود هذا النموذج تمكن من ضم متعاملين جدد ودعم توصيل المواد الأساسية وغير الأساسية في أقل من أسبوع وأسفرت هذه الجهود عن تمكّن بريد الإمارات من توصيل 99.8٪ من الشحنات في تاريخ التسليم المقرر عند الشراء، مع تجاوز سجل أداء التسليم في الوقت المحدد 96٪.

يعد نظام عمليات توصيل الميل الأخير في دولة الإمارات أيضاً جانباً أساسياً للنمو المتسارع لبريد الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية والطرود، كما أسهم وجود خيارات مرنة وفعالة من حيث تكلفة الخدمة لعلميات الميل الأخير في توجه العديد من الدول التي لديها مواد مرسلة إلى دولة الإمارات. وبفضل شبكته التي أثبتت كفاءتها في الدولة تمكن بريد الإمارات من تقديم خدمة الميل الأخير لمتعاملي التجارة الإلكترونية المحلية عبر خيارات البريد الدولي السريع وخدمات البريميوم التي تربط الإمارات بأكثر من 200 دولة حول العالم.