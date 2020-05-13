شكرا لقرائتكم خبر عن «تويوتا» تتوقع تراجع الأرباح 80% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تويوتا موتور، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتراجع أرباحها بنسبة 80 في المئة لتصل لأدنى مستوى في 9 سنوات مع معاناة أكبر شركة صناعة سيارات يابانية من أثر انتشار فيروس «

ويسلط الضرر الذي تتوقعه تويوتا على الأرباح، الضوء على الصعوبات التي تواجه شركات صناعات السيارات لتتعافى من الجائحة في الأشهر المقبلة مع البدء تدريجياً في استئناف العمل في المصانع، بعد أن منعت القيود التي فرضت على التنقلات العامة؛ لكبح انتشار المرض، العاملين في العديد من الدول من التوجه لأعمالهم. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تويوتا موتور، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتراجع أرباحها بنسبة 80 في المئة لتصل لأدنى مستوى في 9 سنوات مع معاناة أكبر شركة صناعة سيارات يابانية من أثر انتشار فيروس « كورونا » المستجد الذي نال من الطلب العالمي على السيارات.ويسلط الضرر الذي تتوقعه تويوتا على الأرباح، الضوء على الصعوبات التي تواجه شركات صناعات السيارات لتتعافى من الجائحة في الأشهر المقبلة مع البدء تدريجياً في استئناف العمل في المصانع، بعد أن منعت القيود التي فرضت على التنقلات العامة؛ لكبح انتشار المرض، العاملين في العديد من الدول من التوجه لأعمالهم. ويتوقع القطاع أن يكون الإنتاج محدوداً؛ بسبب تعطل سلاسل الإمداد وإجراءات التباعد الاجتماعي الواجب اتباعها في المصانع.

(رويترز)

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