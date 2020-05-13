15 تريليون دولار إنفاق العالم لتحفيز الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت البنوك المركزية والحكومات حول العالم النقاب عن تحفيزات تقدر بنحو 15 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها من تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19».

وأوضح تقرير نشرته وكالة (رويترز)، أمس الثلاثاء، أن هذا المجموع يعادل حوالي 17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 87 تريليون دولار في العام الماضي.

وتشمل ال15 تريليون دولار التحفيزات المعلنة من جانب اقتصادات مجموعة دول العشرة «G10» بالإضافة للصين، مع صعوبة تتبع إجمالي الحوافز.

ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية تعتزم شراء المزيد من السندات، كما أن البعض يقول إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات.