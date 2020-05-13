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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «بيما» تعيد افتتاح فرعها في «تسجيل البرشاء»
تاريخ النشر: 13/05/2020
دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «شركة بيما للتأمين» التابعة لمجموعة «إينوك»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إعادة فتح فرعها في مركز تسجيل البرشاء، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى جانب الالتزام بتوجيهات السلامة المطلوبة، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء.
وتطبيقاً للتوجيهات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، تم تزويد جميع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء بمعدات الحماية الشخصية التي تشمل الكمامات والقفازات، كما يتعين على الشركات التي بدأت باستقبال الجمهور التأكيد على جميع عملائها بارتداء الكمامات وخضوعهم لقياس درجة الحرارة قبل دخول المبنى.
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