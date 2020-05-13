«بورتوفينو» يضيف 400 غرفة إلى قطاع الضيافة في دبي

كشفت مجموعة «كليندست» المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب» ضمن «جزر العالم»، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن اعتزامها الافتتاح التجريبي لفندق «بورتوفينو» العائلي بعد أن أتمت أعمال تشييده، وبدأت في وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لافتتاحه رسمياً في الربع الأخير من العام الجاري.

ذكرت المجموعة التي يقع مقرها الإقليمي في دبي، في بيان لها، عن تواصل عمليات التطوير في مشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب من قبل أكثر من 1200 عامل وفني ومهندس وخبير بيئي، بالتزامن مع التزام المطور بالإجراءات الوقائية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة «كليندينست»: «أصبح بمقدور السياح المحليين تجنب متاعب السفر لقضاء عطلة ذات طابع إيطالي، خصوصاً وسط تأثيرات جائحة كورونا في حركة السياحة والسفر، فدولة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم، وقد أدت جائحة كورونا إلى تحويل اهتمام المطورين إلى التركيز على تطوير وتوفير وجهات فندقية ذات مساحات داخلية آمنة، ويعد مشروع قلب أوروبا أبرز هذه الوجهات في الدولة، وهو المشروع الذي سيتم تدشينه في وقت لاحق من العام الجاري».

ويتميز مشروع فندق بورتوفينو بالإمارات بتصميمه الفريد، حيث إن بورتوفينو أكثر من مجرد فندق تقليدي، بل هو تحفة معمارية تم إنشاؤها ببراعة منقطعة النظير، ويضم الفندق في مجموع أقسامه 400 غرفة، تتنوع ما بين أجنحة ملكية وأجنحة أميرية.