550 شركة جديدة تلتحق بـ «جافزا» فـي عــام 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض



وصلت معدلات إشغال الأراضي في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» إلى 88%، والمكاتب إلى 82%، والبيوت السكنية المخصصة للعمال إلى 82%، في حين استأثرت المستودعات التخزينية بما نسبته 72% من المساحة الإجمالية ل«جافزا».

وبحسب وثيقة صادرة عن «موانئ دبي العمية»؛ فقد انضمت أكثر من 550 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» خلال العام الماضي 2019، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 7900 شركة تمثل نحو 140 دولة.

وأما على صعيد الشركات اللوجستية في «جافزا»؛ فهي تضم نحو 350 شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وقطاعات التزويد والشحن والنقل، ومن بينها 8 شركات تصنف من أكبر 10 شركات متخصصة في اللوجستيات عالمياً.

وأوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تضيف «موانئ دبي العمية» إلى محفظتها الاستيعابية خلال العام الجاري 2020 نحو 700 ألف حاوية نمطية في ميناء السخنة بمصر، ونحو 400 ألف حاوية في ميناء كراتشي بباكستان، و400 ألف حاوية نمطية في ميناء ياريشما بتركيا.