981 محلاً مستوفياً للشروط الفتح في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستمر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع ل«دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي بتنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والمحلات، للوقوف عند مدى إلزامها بالتدابير والإجراءات الاحترازية ضمن المرحلة الأولى من إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية.

ولمست «اقتصادية دبي» ارتفاعاً بنسبة الوعي في مجتمع الأعمال في الإمارة، والتزاماً عالياً بالتدابير الاحترازية بلا مخالفات ولا تنبيهات، واكتفت بإغلاق منشأة تجارية واحدة فقط، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وبلغ عدد المحلات المستوفية للشروط 981 محلاً.

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