قيم الأسهم المحلية جذابة.. وعوامل مختلفة تؤثر في السوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قالت أنيتا رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم لدى مجموعة الإمارات دبي الوطني، إن قيمة الأسهم في الأسواق المحلية جذابة، والأسعار منخفضة، والعائدات جيدة، وكذلك مستويات توزيعات الأرباح مغرية بالشراء، وبين الأعلى عالمياً، ولفتت خلال مؤتمر عن بعد، نظمته مجموعة الإمارات دبي الوطني والإمارات، أمس الثلاثاء، بالاشتراك مع «ريفينيتيف»، إلى أن الأسواق على الرغم من ذلك تواجه عدداً من العوامل المؤثرة في الأداء، من بينها انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتأثير ذلك في الإنفاق الحكومي، ومخاوف الجائحة، وما تبعها من تدابير إغلاق، وتدابير تباعد. وقالت إن التفضيل لأسهم قطاع الاتصالات والقطاعات بتوزيعات أرباح عالية.

وقالت إن هناك عوامل إيجابية تدعم السوق، منها رفع نسب تملك الأجانب، وإكسبو 2021 الذي يتوقع أن يستقطب ملايين الزوار إلى الدولة ويعزز الأنشطة الاقتصادية في العام المقبل بصورة أكبر.

وتحدث موريس جرافيير رئيس الاستثمار لدى المجموعة خلال المؤتمر، عن النظرة الاستثمارية للمرحلة المقبلة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بحدة نتيجة للجائحة، وانكمش في الربع الأول بمتوسط يصل إلى 12% نتيجة إجراءات الإغلاق الكامل التي انعكست على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل عام، في الأشهر الماضية.

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وقال إن الأزمة غير مسبوقة بكل المعايير، وكذلك الاستجابة العالمية لها كانت غير مسبوقة مع ضخ تريليونات الدولار في الاقتصاد العالمي، وطباعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات لتوفير التمويل اللازم لإنقاذ الاقتصاد من تبعات الجائحة الصعبة.

وقال إن الأسواق العالمية بعد أن تجاهلت الجائحة مستبعدة أن يكون لها تأثيرات عالمية في بدايات الأمر عندما تم الإعلان عن الحظر في ووهان، لكون الأزمة كانت محصورة في المنطقة، إلا إنها سرعان ما واجهت تبعات الأزمة لتفقد في 3 أسابيع ما يزيد على 30% من قيمها بعد انتشار الفيروس، وإعلان التدابير العالمية لمواجهته، واحتواء انتشاره.

وتطرق لنظرة البنك للأوضاع الاستثمارية العالمية، قائلاً إن النظرة الاستثمارية طويلة الأجل لم تتغير، لكن الاختلاف على المدى القصير، إذ كان من المتوقع أن يصل العائد الاستثماري إلى نسب تتراوح بين 4 إلى 6%، أما اليوم فمن المتوقع أن يكون العائد على الاستثمارات سلبياً، وبرقم من عدد واحد يتراوح بين 2 إلى 8% هذا العام.

وقال إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يشهد انكماشاً هذا العام يصل معدله إلى 3% بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع بدء فتح الاقتصاد. إلا أنه توقع أن تكون شهية المستثمرين محدودة مع مخاوف موجة ثانية وارتفاع حالات العدوى مع فتح الاقتصاد.

ولفت إلى إن قيم الأسهم العالمية تبدو متفائلة، بمعنى أن الأسعار الحالية تفوق القيم العادلة للكثير من الأسهم، لافتاً إلى أهمية أن يكون المستثمر انتقائياً في عملية الاستثمار في الوقت الراهن. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن التذبذب يعتبر فرصة بالنسبة للمستثمر ذي النظرة طويلة الأجل.