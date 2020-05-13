الشركات الأوروبية تطالب بروكسل بإقرار تدابير إنعاش ضخمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت منظمات تمثل أرباب عمل ألمان وفرنسيين وإيطاليين، بروكسل وحكومات الاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمتد على مدى خمسة أعوام، وفق ما جاء في مقال مشترك نشر، أمس الثلاثاء، في الصحافة الأوروبية.

وقدّر رئيس منظمة «كونفيدوستريا» الإيطالية فينشينزو بوتشيا، ورئيس اتحاد الصناعة الألماني ديتر كيمب، ورئيس اتحاد «ميداف» الفرنسي جيوفروا رو دو بازيو أن «هناك حاجة إلى رد فعل كبير عبر السياسة العامة»، معتبرين أن «التعاون الأوروبي والدولي للخروج من الأزمة والتعافي أمر لا غنى عنه».

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وأضافوا: «علاوة على حزمة التدابير الأولى حول (تعزيز) القدرة على توفير قروض من طرف البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، ندعو القادة الأوروبيين إلى الإسراع باعتماد المقترح الجريء ضمن الإطار المقبل للموازنة الأوروبية ليتم إنشاء صندوق أوروبي للإنعاش يكون ملائماً من ناحية الحجم».

ودعوا في هذا السياق إلى وضع «تدابير إنعاش مهمة، على المستويين الوطني والأوروبي» حتى عام 2023 على الأقل «تصل إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في أغلب الدول». أما على المستوى الوطني، فطالبوا بتدابير ل«دعم الطلب» تعتمد في الآن ذاته على «خفض الضرائب وعلى الإنفاق الحكومي».

كما اعتبروا أن «الاستجابة القوية عبر الموازنة تتطلب قدراً عالياً من التضامن»، وأضافوا: «الاستجابة الأوروبية الحسنة من ناحية الحجم والجدول الزمني ونوع التمويل ستحدد الحالة التي سيخرج بها الاتحاد من هذه الأزمة». (أ ف ب)