«حرة عجمان» تسلط الضوء على ازدهار التجارة الإلكترونية في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



تعتزم «منطقة عجمان الحرة» استضافة ندوة حوارية لمناقشة تطورات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والدور الذي تلعبهُ التجارة الإلكترونية في ظل التغيرات التي تشهدها توجهات السوق إثر تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19». وسيُشارك في الندوة كل من شيخة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى «منطقة عجمان الحرة»؛ وعذبي العنزي، الشريك المؤسس ل «جست كلين الكويت»؛ وعمار أختر، الرئيس التنفيذي لدى «فاينال رينتالز»؛ ولينا خليل، الشريك المؤسس/‏ مدير الامتثال لدى «مامز ورلد»، وستدير الندوة سومية آيير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديفيو ديجيتال».وستقام الندوة بالتعاون مع «سيملس ويبينار» في تمام الساعة 11 صباحاً اليوم الأربعاء، لمدة ساعة، حيث وصل عدد المسجلين إلى أكثر من 450 مشاركاً، سيناقش خلالها المشاركون موضوعات عدَّة من ضمنها كيفية البدء بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية وما هي الحلول والمميزات المتوفرة في الدولة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركَّب لسوق التجارة الإلكترونية عالمياً 7.6% بين عامي 2020 و2024، وسيتجاوز حجم تعاملاتها في السوق حاجز 3 مليون دولار بحلول عام 2024.

وقالت شيخة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في منطقة عجمان الحرة: «جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا لتؤكد حاجة الشركات لاعتماد استراتيجيات عملٍ جديدة تتماشى مع الإجراءات الوقائية. وتساهم البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات بتسهيل مزاولة الشركات لنشاطها التجاري عبر الإنترنت وتسريع وتيرة التحول الرقمي لمواجهة الأزمة الحالية ومواكبة التغيرات. وهنا تكمن أهمية التجارة الإلكترونية لأنها توفر حلولاً بديلة تضمن استمرارية تدفق السلع والمنتجات، دون أن تتأثر بالإجراءات الوقائية المفروضة حول العالم».