شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب في جلسة تداولات، أمس، لاسيما في النصف الثاني من الجلسة عقب بداية حمراء، نجح بعدها «إعمار العقارية» في قيادة سوق دبي للارتفاع 0.46% إلى مستوى 1892.22 نقطة، بينما صعد مؤشر أبوظبي 0.33% عند مستوى 4134.1 نقطة بدعم رئيسي من «اتصالات».

تصدر مؤشر سوق الأسهم

وصعد سهم أرامكو 1.29% إلى 31.3 ريال بقيمة تداولات يومية بلغت 160.1 مليون ريال.

أما بورصة الكويت فقد أغلقت على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 1.44 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق مسقط على انخفاض بمقدار 14.92 نقطة.

وتجاهلت الأسهم المحلية الانكشافات لبعض البنوك على شركة «فينيكس كوموديتيز»، والتي لم يتأثر بها «بنك المشرق» رغم انكشافه ب43.1 مليون درهم، وصعد سهمه بالأمس، 4.53%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.47%، علماً أن لديه انكشافاً غير مباشر على شركة تابعة ل «فينيكس»، ب23.66 مليون دولار. أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب في جلسة تداولات، أمس، لاسيما في النصف الثاني من الجلسة عقب بداية حمراء، نجح بعدها «إعمار العقارية» في قيادة سوق دبي للارتفاع 0.46% إلى مستوى 1892.22 نقطة، بينما صعد مؤشر أبوظبي 0.33% عند مستوى 4134.1 نقطة بدعم رئيسي من «اتصالات».تصدر مؤشر سوق الأسهم السعودية ، مكاسب الأسواق الخليجية، مرتفعاً 1.22% ليكسب 80.4 نقطة إلى مستوى 6684.42 نقطة.وصعد سهم أرامكو 1.29% إلى 31.3 ريال بقيمة تداولات يومية بلغت 160.1 مليون ريال.أما بورصة الكويت فقد أغلقت على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 1.44 نقطة.وأغلق مؤشر سوق مسقط على انخفاض بمقدار 14.92 نقطة.وتجاهلت الأسهم المحلية الانكشافات لبعض البنوك على شركة «فينيكس كوموديتيز»، والتي لم يتأثر بها «بنك المشرق» رغم انكشافه ب43.1 مليون درهم، وصعد سهمه بالأمس، 4.53%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.47%، علماً أن لديه انكشافاً غير مباشر على شركة تابعة ل «فينيكس»، ب23.66 مليون دولار.

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