متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * سجلت شركة «أسمنت الخليج»، 28.9 مليون درهم خسائر بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 1.5 مليون درهم سجلتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2019.

* أفادت شركة «المستثمر الوطني» أن مجلس إدارتها اجتمع، أمس، واتخذ بعض الإجراءات؛ لترشيد التكاليف.

* أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تعيين جوبا كومار رئيساً للموارد البشرية اعتباراً من 3 مايو.

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* سجلت «الرمز كابيتال» خسائر 68.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في 18 مايو الجاري؛ للاطلاع على نتائج الربع الأول، والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص تخفيض رواتب العاملين بالمؤسسة لمدة 3 أشهر.

* نفت شركة «أمانات القابضة»، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق باندماج الشركة مع شركة أخرى، وأكدت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، عدم صحة الخبر المتداول والذي تم نشره بعد إفصاح «أمانات» عن بند جدول الأعمال المضاف إلى جدول الجمعية العمومية المنعقدة أخيراً لإقرار نقل إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.