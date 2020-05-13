ناتج أبوظبي يتخطى 800 مليار درهم بنمو 1.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكدت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2020 الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي أن العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي قد استطاعت أن تحقق استقرارًا كبيرًا خلال العام الماضي. وتشير تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5% حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803,56 مليار درهم مقارنة بنحو 792,06 مليار درهم في عام 2018. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.2% ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة مع 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142,40 مليار درهم بحسب نتائج عام 2019.

ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2018. بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2018.

وتلتزم حكومة أبوظبي بتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في أبوظبي 18452 رخصة في العام 2019

وشكلت الصناعات التحويلية نحو 6.3% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019، و10.6% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2019.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي 168 منشأة في عام 2019، وعدد النزلاء نحو 5.1 مليون نزيل بزيادة 2.1% في حين وصلت نسبة معدّل الإشغال في المنشآت الفندقية إلى 72.9% في عام 2019 مقارنة ب 71.8 % في عام 2018.

وتعكس الإحصاءات الصحية لعام 2019 وصول عدد المستشفيات في الإمارة إلى 64 مستشفى.