«دابر» توزع 7.000 معقم لليدين علــى العمــال مجانــاً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت دابر إنترناشوال معقمات يدين ديرموفيفا متوافقة مع معايير منظمة الصحة الدولية للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتقديراً لدور العمال الذين يعملون على راحتنا طوال فترة انتشار الوباء فقد وزعت دابر 7,000 عبوة تعقيم يدين ديرموفيفا على عمال التوصيل وعمال الخطوط الأمامية من خلال التعاون مع شركة طلبات وجمعية رؤيتي للأسرة.

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