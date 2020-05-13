وزارة النفط تطالب الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



ناشدت وزارة النفط والمعادن، الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في اليمن، الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر (الخزان العائم) بالبحر الأحمر من أي استهداف من قبل دول العدوان.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن قلقها من الكارثة والأضرار التي قد تتعرض لها البيئة والحياة البحرية والشعب المرجانية نتيجة أي تسريب أو استهداف للناقلة والذي لن تكون مخاطره على اليمن فقط وإنما على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر من باب المندب إلى قناة السويس.

وأشار البيان إلى أن وزارة النفط والمعادن وجهت العديد من المخاطبات وأصدرت البيانات وطالبت بإجراء التقييم والصيانة للباخرة صافر.

ولفت إلى أن الوزارة ما تزال تكرر مناشداتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للسماح ببيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر والإستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية كون الباخرة صافر أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بسبب العدوان ولو حدث تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وطالبت وزارة النفط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التدخل الجاد لتحييد المنشآت النفطية من أي استهداف كونها مؤسسات حيوية وملكا للشعب.