شكرا لقرائتكم خبر عن سمير نعمان: 3 دولار سعر مناسب للغاز وصادرات الحديد تخطت الـ 1.5 مليار دولار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية ، أن أسعار الغاز الموجه للصناعة مازال مرتفعا ويمثل عبأ على الصناعة المحلية وأن سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يرفع من الأعباء والتكاليف التى تتحملها الصناعة وانخفاضها ضرورة حتمية خلال المرحلة الحالية ، لافتا إلى أن السعر المناسب للغاز نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن العالم كله يعمل بأسعار الطاقة العالمية الذى يبلغ فيها سعر الغاز الموجه للصناعة من 2 إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ولا نطالب الحكومة المصرية باتباع الأسعار العالمية خاصة وأن الاستثمارات فى الغاز جديدة ولا يمكن أن نرهق خزينة الدولة بأكثر من احتياطتها المالية.

وأشار، إلى أن صادرات الحديد تخطت العام الماضى 2019 حاجز الـ 1.5 مليار دولار وتعتبر أهم الأسواق التى نصدر لها الحديد والصلب هى الأسواق الأوروبية فى الصدارة ويليها دول حوض البحر الأبيض ، وشمال أفريقيا ، وشرق أسيا بالاضافة إلى دول أمريكا الجنوبية ، موضحا أن الصادرات فى الربع الأول تراجعت بنسبة 50% عن العام الماضى بسبب الظروف التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا والذى آثر بصورة واضحة على اقتصاديات الدول التى نصدر لها وخاصة أوربا ، ونأمل فى تعويض الصادرات فى النصف الثانى من العام بعد عودة الأسواق إلى عملها مرة أخرى فى أوروبا وكافة الدول التى نصدر لها.

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وأكد عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ، على سعى المصدرون تحقيق توجهات القيادة السياسية فى الحفاظ على معدل الصادرات المصرية والنفاذ بالمنتج المصرى للأسواق العالمية لتحقيق أعلى معدلات من التصدير ، ولكن نحتاح إلى تخفيض الكثير من الرسوم التى ترفع من عبأ الصناعة ومنها رسم التنمية ونطالب بتخفيضه خلال المرحلة الحالية.