شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخزف والصينى: استثمار 10 ملايين جنيه واستغلال الأصول المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة للخزف والصينى ، برئاسة الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وبحضور يحيى عيش رئيس شركة الخزف والصينى ، لاعتماد موازنة الشركة التقديرية للعام المالى المقبل 2020-2021.

وشددت الجمعية العامة بحسب بيان اليوم ،على مجلس ادارة شركة العامة للخزف والصينى " شينى" ، ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة ، بما يمكن الشركة من خفض تكاليف الانتاج وبالتالى زيادة الربحية .

كما طالبت الجمعية العامة بالتأكيد على تصريف المخزون من المنتج التام ، وهو نفس ما طالبت به الجمعية السابقة ،لتوفير السيولة المالية للشركة.

Advertisements

كما طالبت الجمعية العامة بضرورة قيام الشركة بفتح أسواق جديدة لها ، لزيادة صادراتها مع رفع كفاءة قطاع التسويق بالشركة ، لما له من دور مؤثر فى نتائج الأعمال.

كما طالبت الجمعية العامة بحسب بيان اليوم ، الشركة بتحصيل مستحقاتها لدى الغير ، مع العمل بمزيد من الجدية مع تقرير مراقبى الحسابات ، والتواصل مع الجهاز المركزى للمحاسبات .

واعتمدت الجمعية العامة الموازنة التخطيطية ، بتحقيق فائض قدره 3.9 مليون جنيه، بجانب اعتماد الخطة الاستثمارية البالغة نحو 10 ملايين جنيه .