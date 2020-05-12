شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1.0840 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيؤكد استمرار الميل الصاعد ليتجه السعر نحو 1.0966 كمحطة إيجابية تالية.

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