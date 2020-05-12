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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات التضخم السلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات سلبية عززت القلق حيال مدى صحة الاقتصاد الأكبر في العالم في ظل أزمة فيروس "كورونا".
وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.7%.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت يوم الجمعة فقدان الاقتصاد 20.5 مليون وظيفة في الشهر الماضي وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7%.
وعلى أثر المزيد من البيانات السلبية، تسابق إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزمن لإعادة فتح الاقتصاد خشية تدهور الأوضاع وتكبد المواطنين للمزيد من الخسائر على صعيد الوظائف والإنفاق.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 99.6 نقطة.
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