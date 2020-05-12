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شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض مع تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على المعادن الصناعية مع ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الصين.
وتتدفق المزيد من البيانات والتكهنات التي تؤكد على دخول الاقتصاد العالمي في ركود عميق مما يضر بدوره الطلب على المعادن ومن بينها النحاس.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" (التي كانت بؤرة تفشي المرض) وذلك للمرة الأولى منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.
ويخشى البعض من موجة تفش جديدة للفيروس التاجي في الصين لاسيما أنه لم تنجح دولة بعد حول العالم في تطوير علاج فعال أو لقاح مضاد لـ"كورونا" حتى الآن.
ولم يستفيد النحاس من انخفاض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.7 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.36 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.38 دولار وأقل سعر عند 2.36 دولار.
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