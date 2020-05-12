شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسلة "أوبك " 34.1 % 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت دراسة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط " أوابك " ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك إلي نحو 18.8 دولار للبرميل خلال شهر مايو 2020 وهي أول زيادة لها خلال عام 2020 و انخفاض المتوسط السنوي لـسلة خامات أوبك في عام 2020 بنحو 21.8 دولار للبرميل أو بنسبة 34.1 % مقارنة بمتوسط عام 2019 مسجلا 42.2 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ عام 2016 .

وأشارت الدراسة ، إلي أن معدل أسعار سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2020 سجل أكبر انخفاض شهري له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وانخفض معدل أسعار سلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2020 إلي 17.66دولار للبرميل وهو أدنى مستوى شهري له منذ شهر ديسمبر 2002.

وأضافت الدراسة ، أنه في الثاني والعشرين من شهر أبريل 2020 سجل سعر سلة خامات أوبك " أدنس مستوي يومي له علي الإطلاق وهو 12.22دولار للبرميل وبلغ إجمالي الإنخفاض في المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك حوالي 73.4% خلال الأربعة أشهر الأولى المنقضية من عام2020 .

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وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا فى مستوى سياسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى9.7مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 22.71 دولار للبرميل أمس الاثنين ، مقارنة بـ 22.21 دولار في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.